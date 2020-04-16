اليابان تعلن تمديد حالة الطوارئ لتشمل جميع أنحاء البلاد

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الخميس، توسيع نطاق حالة الطوارئ لتشمل جميع أنحاء البلاد بعدما كانت مفروضة على سبع مقاطعات فقط.
وقال آبي إن اليابان في حاجة لخفض 80% من التواصل المباشر بين المواطنين، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس لما يقرب من 10 الآف حالة.
وأضاف آبي أن الحكومة سوف تقدم 100 ألف ين ( 925 دولارا) لكل مواطن.
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