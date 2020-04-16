بالصور: “مسلحون” يجتاحون الشوارع الأميركية رفضاً للحجر المنزلي

خرج آلاف من سكان ولاية ميشيغان الأميركية بمظاهرة شعبية، تخللها حمل للسلاح، نددت بأوامر البقاء في المنزل في ميشيغان وطالبوا بإعادة فتح الولاية.
وتناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبين غضب المتظاهرين، حيث قالت متظاهرة: ‘لقد سئمنا من عدم القدرة على شراء الأشياء التي نحتاجها، والذهاب إلى مصففي الشعر”.
وهتف المتظاهرون من على درج مبنى بلدية لانسينغ ضد الحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمر، قائلين بصوت واحد “احبسوها”.
وقال ترمب في وقت سابق خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأميركية بشأن جائحة كورونا:
“خطط إعادة فتح الولايات تشارف على الانتهاء وستتم إعادة فتح بعض الولايات قبل الأول من أيار المقبل”.
وتشهد الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات حول العالم حتى الآن، من جراء العدوى التي شلت اقتصاد معظم الدول.
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