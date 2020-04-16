اليوبي: نسبة الحالات الحرجة المصابة بكورونا انخفضت إلى 9% وجهة البيضاء الأكثر تضررا من الوباء

كشف محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، اليوم الخميس، انخفاض نسبة الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد التي تم التكفل بها في حالة صحية حرجة إلى 9 في المائة فقط..

وقال اليوبي في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا في المغرب إنه تم تسجيل نسبة 75 في المائة بالنسبة للحالات الحميدة التي تم التكفل بها، و16 في المائة بالنسبة للحالات التي لم تكن تظهر عليها أعراض المرض.

أما بخصوص التوزيع الجغرافي فإن جهة الدار البيضاء السطات لازالت تتصدر أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد بنسبة 29.8 في المائة، تليها جهة مراكش بنسبة 21.3 في المائة، ثم جهة فاس مكناس 13.9 في المائة، وجهية الرباط القنيطرة بنسبة 11.8 في المائة، ثم في الأخير جهة طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 10.1 في المائة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم إصابة 259 شخص بفيروس كورونا في 24 ساعة مع تسجيل 20 حالة شفاء و3 وفيات منذ السادسة مساء يوم أمس الأربعاء، إلى غاية السادسة من اليوم الخميس.