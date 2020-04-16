تجمعات تجارية وصناعية ضمت ما بين 66 و85 حالة… وزارة الصحة تكشف المدن التي تتركز فيها “بؤر” كورونا

قال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة، اليوم الخميس، إن الحالة الوبائية للمغرب عرفت تسجيل بؤر لانتشار فيروس كورونا في المغرب في كل من تجمعات تجارية، وصناعية، بكل من مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس.

وأضاف المتحدث خلال تقديمه للحصيلة الوبائية للمغرب أن ارتفاع حصيلة اليوم راجع إلى ظهور هذه البؤر، إذ تم تسجيل 85 حالة في بؤرة صناعية في مدينة الدار البيضاء، و66 حالة في بؤرة بمدينة مراكش، و21 في بؤرة في مدينة طنجة، ثم 68 في بؤرة بمدينة فاس.

وأوضع المتحدث أنه خلال 24 ساعة الأخيرة فقط تم تسجيل 113 حالة أُكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد في البؤر التي ظهرت في المدة الأربع.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم إصابة 259 شخص بفيروس كورونا في 24 ساعة مع تسجيل 20 حالة شفاء و3 وفيات منذ السادسة مساء يوم أمس الأربعاء إلى غاية السادسة من اليوم الخميس.