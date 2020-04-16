رقم قياسي منذ ظهور كورونا في المغرب..259 حالة خلال 24 ساعة..الحصيلة: 2283

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 259 حالة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة لترتفع الحصيلة الحالية إلى 2283 حالة سُجلت منذ وصول الفيروس إللى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للمغرب أن حالات الشفاء ارتفعت بـ20 حالة تم تسجيلها في 24 ساعة الأخيرة ليصل مجموع الحالات 249 حالة.

وأضاف المتحدث أن اجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 130 حالة وذلك بتسجيل 3 حالة في 24 ساعة الأخيرة حسب الأرقام الرسمية التي رصدتهم الوزارة.