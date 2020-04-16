تحت شعار “قطرة من دمك حياة غيرك”.. جمهور رجاء بني ملال يتبرع بالدم- صور

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بادرت مجموعة “ستار بويز”، الفصيل المساندة لفريق رجاء بني ملال، إلى تنظيم حملة للتبرع بالدم بالمستشفى الجهوي ببني ملال، تحت شعار “ قطرة من دمك حياة غيرك “.
والتحق أفراد المجموعة، على مدى 3 أيام، بمركز تحاقن الدم في المستشفى الجهوي في المدينة، للتبرع بدمائهم، استجابة لنداء استغاثة مراكز تحاقن الدم بالمغرب بعد نقص حاد في المخزون.
ودعت مجموعة “ستار بويز” أعضاءها، وجماهير رجاء بني ملال إلى التبرع بالدم، وتنظيم أيام التبرعات، مع ضرورة الالتزام بتنفيذ جميع التدابير، والنصائح الوقائية تفاديا لانتشار العدوى بين صفوف المتبرعين، مع دعوة جميع الملاليين، رجالا ونساء، إلى الانخراط في هذا العمل الإنساني.
وتعيش مراكز “تحاقن الدَّم” في المملكة انخفاضاً مًهولاً للمتبرِّعين، بسبب “حالة الطوارئ الصحية” ونقص كبير في المتبرعين بعد انتشار وباء “كورونا” المستجد.
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