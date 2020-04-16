بريطانيا تسجل 861 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا والإجمالي يصل إلى 13729 حالة

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الخميس، أنها سجلت 861 حالة وفاة، في 24 ساعة الماضية، إذ ارتفع إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد إلى 13729 وفاة.

وفي المقابل لايزال 89 ألف شخص يتلقون العلاج في مختلف مستشفيات البلاد، التي تعتبر خامس أكثر البلدان تضررا من حيث الوفيات، ومن بين هذه الحالات 1519 شخصا في حالة حرجة.

ومنذ بدء الأزمة في بريطانيا، أحصت سلطات البلاد إصابة 103 آلاف شخص، بعد إجراء 417 ألف اختبار، حتى الساعة الثالثة بعد زوال اليوم، بالتوقيت العالمي.

وعلى مستوى العالم، بلغ إجمالي عدد المصابين مليونين، و107 آلاف شخص، فيما تخطى عدد الوفيات 137 ألف وفاة، مقابل تعافي 525 ألف مصاب.

وتعتبر الولايات المتحدة أكبر المتضررين من جائحة كورونا بتسجيلها 644 ألف إصابة، 30985 وفاة، ثم إيطاليا بـ165ألف إصابة، توفي منها 21 ألفا، و645 حالة، تليها إسبانيا بـ182 ألف حالة إصابة، و19ألفا و130 حالة وفاة، ثم فرنسا بـ147 ألف حالة إصابة، و17 ألفا، و167 حالة وفاة.