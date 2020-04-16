شفاء مصابَين بكورونا في يافة الناصرة و5 في إكسال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شفي مصابان بفيروس كورونا في يافة الناصرة وخمسة في إكسال، بحسب ما أعلنين المجلسين المحليّين للقريتين، اليوم، الخميس.

يافة الناصرة: إصابة جديدة

وأعلن مجلس يافة الناصرة المحلي، مساء الخميس، عن إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلدة، ليرتفع بهذا العدد الإجمالي إلى 4 حالات، وكاشفًا أنّ 2 من بين المصابين تماثلوا للشفاء.

وأوضح الناطق بلسان المجلس المحلّي، فادي مرجية، أنّه "بعد إجراء الاتصالات مع الجهات الخاصة، وبعد التأكد، نوّد إعلامكم بأن الخبر المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوجود مُصابين جدد في يافة الناصرة (حي الجبل) عارٍ عن الصحة. نوضّح أنّه اليوم تم إعلامنا من قبل وزارة الصحة بوجود مُصاب آخر في يافة الناصرة، وكل من كان باتصال معه قد دخل الحجر الصحي أو سوف تعلمه وزارة الصحة بوجوب الدخول للحجر الصحي".

واختتم بالقول "الرجاء من الجميع عدم بث الإشاعات واتّباع تعليمات وزارة الصحة والمجلس المحلي".

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وأشار المجلس إلى أنّ جميع المصابين بحالة جيدة و2 منهم تماثلا للشفاء.

إكسال: شفاء 5 من أصل 7 مصابين

في السّياق ذاته، كشف المجلس المحلّي في إكسال عن شفاء 5 مصابي كورونا من أصل 7 في القرية، مشدّدًا على أنّ الإجراءات المتخذة لمنع تفشّي الفيروس لا تزال مستمرة، إلى جانب تحضير خطة عمل خاصّة لشهر رمضان المبارك.

وقال رئيس المجلس، محمّد رافع شلبي، إنه عقد مع طاقم الطوارئ في إكسال، أمس، الأربعاء، جلسة تشاورية وتنسيقية مع قيادة شرطة العفولة وقيادة الجبهة الداخلية في الشمال، لبحث آخر التطورات والإجراءات المعمول بها للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.