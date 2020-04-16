القدس - بواسطة محمد عز العرب - ينقل موقع "عرب 48" ندوة رقمية عن بعد ينظمها مركز "عدالة" في حيفا عن تفشي فيروس كورونا وتبعاته على غزة المحاضرة.
ويتناول الحوار ما يعيشه الفلسطينيون في غزة في مواجهة انتشار فيروس كورونا بعد سنوات من الحصار والعدوان، وتدمير كافة مناحي الحياة، وعلى رأسها القطاع الصحي، من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وتحدث في الندوة، المحامية منى حداد من جمعية "جيشاه - مسلك"؛ السيد عصام يونس، مدير عام مركز الميزان لحقوق الإنسان، والمفوض العام للهيئة المستقلة في فلسطين؛ د. عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في غزة، ومنسق القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.
تيسر الحوار، المحامية سهير أسعد، منسقة المرافعة الدولية في مركز عدالة.
كانت هذه تفاصيل خبر ندوة | حصار فوق حصار: غزة في مواجهة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.