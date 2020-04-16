شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. إرهابي مطلوب دولياً في صفوف ميليشيا السراج بليبيا والان مع التفاصيل

الخميس 16 أبريل 2020 تضم ميليشيا السراج في ليبيا بين صفوفها ارهابي خطير مطلوب دولياً هو أحمد الدباشي الشهير بـ"العمو" .

وظهر العمو مجددا في صبراتة بصفوف مليشيات السراج.. مَن هو العمو؟ Advertisements ينتمي "العمو" إلى عائلة تمتهن الإجرام، أخوه الأصغر أسس مليشيا الـ"48"، مهرب محترف ومن أكبر تجار البشر في ليبيا، تقدر ثروته بأكثر من 250 مليون دينار ليبي. وعام 2014 تولى قيادة مليشيا "أنيس الدباشي"، وفي يونيو 2018 لاحقت المحكمة الجنائية الدولية "العمو" بتهم الاتجار بالبشر

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