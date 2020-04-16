اليمن.. المشتركة ترصد 55 خرقاً حوثياً جديداً بمناطق الحديدة

الخميس 16 أبريل 2020

رصدت القوات المشتركة في الساحل الغربي 55 خرقاً جديداً لمليشيات الحوثي – ذراع إيران في اليمن- شملت أعمال عدائية وعمليات قصف في مختلف مناطق الحديدة.



وقال مصدر عملياتي أن مليشيات الحوثي قصفت القرى في منطقة الفازة والجبلية ومركز مديرية التحيتا بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مؤكداً أن عدد الخروقات في هذه المناطق بلغت 32 خرقاً.

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وأضاف المصدر أن عدد الخروقات الحوثية التي طالت الأحياء السكنية في مدينة حيس بلغت 14 خرقا، تنوعت بين الإستهداف بقذائف الهاون وإطلاق النار من الأسلحة الرشاشة والقناصة.

وأشار المصدر إلى أن عدد الخروقات في مديرية الدريهمي بلغت 5 خروقات، فيما شهدت منطقة الطور 4 خروقات للمليشيات الحوثية.

يذكر أن القوات المشتركة رصدت يوم أمس 38 انتهاكاً وخرقاً لوقف إطلاق النار قامت بها المليشيات الحوثية، رغم مبادرة التحالف العربي، الأربعاء الماضي، بإعلان وقف شامل لإطلاق النار في اليمن تمهيداً للبدء بمواجهة تبعات تفشي وإنتشار فيروس كورونا