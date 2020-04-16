شاهد .. عالم اوبئة فرنسي يتوقع إنتهاء فيروس كورونا خلال أسابيع

الخميس 16 أبريل 2020

توقع البروفيسور ديدييه راؤول، مدير المعهد المتوسطي لمكافحة الأمراض المعدية في مدينة مارسيليا الفرنسية، والأخصائى فى مجال الأمراض المعدية ومدير معهد المستشفى - الجامعى للأمراض المعدية فى مرسيليا (جنوب فرنسا)، انتهاء فيروس كورونا المستجد أوفيد 19 خلال أسابيع .



وأشار وفقاً لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، إلى أن الوباء "كورونا" المتفشى فى طريقه إلى الفناء، وإنه متفائل للغاية بنسب الإصابات الحالية لكورونا فى مرسيليا، والتى باتت منخفضة للغاية.

ويؤكد مدير معهد مستشفى البحر المتوسط (IHU) في منطقة البحر الأبيض المتوسط أن منحنيات العدوى في حالة انهيار، وقال "هناك انخفاض كبير جدا في عدد الحالات المكتشفة والأفضل يمثل في الأشخاص الذين يأتون تكشف أنها بدون أعراض ".

وأشار راؤول، إلى انه خلال ذروة الوباء تم تسجيل 368 حالة جديدة في اليوم" و"أما فى يومنا الحالى فهناك من 60 إلى 80 فى اليوم".

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وقال، من الممكن أنه في غضون أسابيع قليلة، لن تكون هناك حالات أخرى من مرضى كورونا، وذلك لأسباب غريبة للغاية ولكننا اعتدنا على رؤيتها في معظم أمراض فيروسية من النوع التنفسي".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد وصف ديديه راوول، خلال كلمته لإذاعة ار اف اى الفرنسية ، بأنه "عالم عظيم" ويعتقد أن العلاج الثنائي الذي ابتكره هذا الاختصاصى فى الأمراض المعدية "يجب اختباره".

ونصح البروفيسور ديدييه باستخدام دواء هيدروكسي كلوروكين" و"وآيزيثروميسين" لمجموعة من المصابين بفيروس كورونا.

واستند البروفيسور في تأكيداته بخوص هذين العقارين إلى الاختبارات الأولوية التي أجراها مع 24 مريضاً، قدم نتائج علاجات جديدة لكورونا بـ "هيدروكسي كلوروكين" و "وآيزيثروميسين"، شملت 1061 مصاباً؛ مؤكداً أن معدّل الوفيات بين أولئك الذين تناولوا هذا الدواء هو حوالي 0.5 في المئة، بينما معدل الشفاء مرتفع جداً.