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شكرا لقرائتكم خبر عن الحديدة اليمنية.. مناقشة تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية والان مع التفاصيل
الخميس 16 أبريل 2020
ناقش محافظ محافظة الحديدة اليمنية، غرب اليمن، مع إحدى المؤسسات الإنسانية إمكانية تنفيذ مشاريع متعددة.
وفي التفاصيل، بحث محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر ، اليوم، مع مدير عام مؤسسة التواصل للتنمية الانسانية رائد إبراهيم، امكانية تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية بالمحافظة الحديدة وتنفيذ مشروع مياه حيس بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة ،وانشاء 150 وحدة سكنية للنازحين.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، اشاد محافظ الحديدة بجهود جمعية الاغاثة الكويتية الممولة لعدد من المشاريع في المحافظة..مثمناً اهتمام مؤسسة التواصل بتنفيذ المشاريع في المديريات المحررة.
وفي سياق متصل، اطلع محافظ الحديدة ، على الاعمال التي ينفذها برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في المحافظة والتي شملت ترميم منازل المواطنين التي تضررت من الحرب في مديريتي الخوخة والتحيتا.
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