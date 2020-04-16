رئيس الوزراء المصري: تطبيق إجراءات الحظر يومى الجمعة والسبت على يوم شم النسيم

الخميس 16 أبريل 2020

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المصري فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء المصري إن هناك تواجد كثير فى الشوارع على مدار الثلاث الأيام السابقة ولابد أن يدرك المواطن ويتجنب الكثافات وبناء عليه تم الموافقة على تطبيق نفس إجراءات يومى الجمعة والسبت على يوم شم النسيم بالغلق الكامل للمحال التجارية.



وكانت الحكومة المصرية قد وافقت على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تعتبر الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين هي أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة.

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وحرصا على تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، فقد قامت وزارة المالية بإعداد مشروع القانون الذى ينص على تعديل للمادة (8) فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين، كما تضمن تعديلاً للمادة 87 مكرراً بشأن فرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي.

وقد ارتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً.