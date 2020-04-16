شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن التحالف يعلن استهداف وتدمير نشاطات ميليشيا الحوثي لإطلاق الصواريخ البالستية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض
نفذ تحالف دعم الشرعية باليمن مساء أمس الأربعاء استهدافات نوعيه لتحييد وتدمير نشاطات المليشيا الحوثية لاطلاق الصواريخ البالستية، حيث دمر التحالف القدرات البالستية بمنطقه (همدان) وكذلك منصة اطلاق صواريخ بالستيه بحرف سفيان محافظة (عمران).
يأتي ذلك بعد مرور ما يقارب أسبوع على وقف اطلاق النار الأحادي من قبل التحالف ، لا تزال المليشيا الحوثية تقوم بكافه العمليات العدائية بالجبهات ومنها استخدام الصواريخ البالستية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
ويؤكد التحالف على استمرار وقف إطلاق النار المعلن ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.
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