شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعلق وسائل النقل في عطلة «شم النسيم» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي عن تعلق كل وسائل النقل العام في 20 أبريل لتقييد التجمعات خلال عطلة شم النسيم وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

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