مصر: الصين أهدتنا شحنة مستلزمات طبية وكواشف لتحليل فيروس كورونا



أعلنت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان في مصر عن استقبال شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية وكواشف لفيروس كورونا، هدية من الصين.

وقالت زايد إن ذلك يأتي "في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن الشحنة تبلغ 4 أطنان وتتضمن مستلزمات طبية وقائية منها 20 ألف كمامة، و10 آلاف من ملابس الوقاية، بالإضافة إلى 10 آلاف كاشف خاص بفحص الأحماض النووية لفيروس كورونا المستجد.

من جانبه أكد السفير الصيني لدى مصر، لياو ليتشيانج، أن هذه المساعدات هي الدفعة الأولى التي تقدمها الصين إلى مصر، لافتاً إلى إرسال دفعات أخرى خلال الأيام القليلة القادمة.

يذكر أن وزيرة الصحة والسكان المصرية، قامت بزيارة إلي الصين مطلع شهر آذار/مارس الماضي، وقت ذروة تفشي فيروس كورونا في الصين، وقدمت شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية في شكل مساعدات للصين.

