بريطانيا تستعد لتمديد إجراءات العزل



تستعد الحكومة البريطانية لإعلان تمديد تدابير العزل المطبقة منذ 23 آذار/مارس لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة 13 ألف شخص في البلاد.

وأعلن وزير الصحة مات هانكوك: "لن أصدر أحكاماً مسبقة على القرار الرسمي الذي سيتخذ لكننا كنا في غاية الوضوح بأنه من المبكر التغيير". وأضاف "رغم أن الخط البياني لعدد الإصابات والوفيات يتسطح، لم يسجل بعد تراجع، وأعتبر أن الأعداد لا تزال مرتفعة جداً".

وبريطانيا بين الدول الأوروبية الأكثر تضرراً بالوباء الذي أودى بحياة 12868 مصاباً فيها في المستشفيات وحدها، بينما يسود قلق حول الأعداد في دور المسنين التي لا تحتسب في الحصيلة اليومية التي تنشرها السلطات.

وبين هؤلاء الضحايا هناك 27 "وفاة محققة" مرتبطة بالفيروس بين العاملين في نظام الرعاية الصحية بحسب هانكوك. ومن الحالات الأكثر مأساوية ممرضة حامل في ال28 توفيت وأنقذ رضيعها.

وللتصدي لانتشار الوباء تؤيد المعارضة العمالية تمديد تدابير العزل لكنها تطلب تفاصيل من الحكومة عن الطريقة التي تنوي اتباعها لرفعها.

ووصف جوناثان آشوورث المكلف الشؤون الصحية في الحزب العمالي تمديد العزل ثلاثة أسابيع إضافية بـ"المنطقي". وقال في تصريحات صحفية: "نتوقع تمديد العزل وندعمه (...) لكننا نريد أيضاً تفاصيل أكبر من الحكومة عما سيحصل لاحقاً".

ورد هانكوك بالقول "من المبكر جداً" التحدث عن خطة للخروج من العزل.

وصباح الخميس ستستعرض الحكومة أزمة تفشي الوباء خلال اجتماع يتولى رئاسته وزير الخارجية دومينيك راب الذي حل مكان رئيس الحكومة بوريس جونسون مؤقتاً، وسيعلن القرار المتعلق بالعزل بعد الظهر إثر اجتماع لخلية أزمة.

