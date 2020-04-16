عمدة عاصمة أفريقية يوزع الكونياك على الفقراء لمكافحة كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بائع في نيروبي يبيع كمامات للمارة

وزع عمدة العاصمة الكينية نيروبي زجاجات مشروب كحولي على الفقراء قائلا إنه يحمي من فيروس كورونا المستجد وذلك رغم أن الشركة المصنعة للمشروب والحكومة الكينية انتقدتاه لنشره أسطورة لا أساس لها من الصحة.

ونشر مايك مبوفي سونكو، المعروف بشغفه بارتداء الحلي الذهبية كبيرة الحجم وارتجال الأغاني من نوع الراب، صورا على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الاسبوع لزجاجات تحمل علامة هينيسي التجارية وسط أكياس تمتلئ بالمواد الغذائية والطحين (الدقيق) وغيرها من السلع الأساسية.

وقال سونكو الذي ألقي القبض عليه العام الماضي في مقطع فيديو وهو يرتدي قناع وجه "من واقع الأبحاث التي أجرتها منظمة الصحة العالمية ومؤسسات مختلفة معنية بالصحة ... يلعب الكحول دورا رئيسيا جدا في قتل فيروس كورونا أو أي نوع من الفيروسات".