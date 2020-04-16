الجيش الليبي : الوفاق تعمل على نشر عناصر داعش في الساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن حكومة السراج تعمل على نشر عناصر تنظيم داعش في الساحل الغربي الليبي من مدينة الزاوية وحتى معبر رأس جدير الحدودي.



وأضاف في تصريحات لموقع العين الإخبارية، أن خطر هذه التنظيمات لن يكون حكرًا على ليبيا فقط، بل سيمتد خطرها لدول الشريط الحدودي الغربي والجنوب الغربي ودول الاتحاد الأوروبي على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط.

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وأشار المحجوب إلى أن قوات الجيش الليبي ستحرم تلك المليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق غير الدستورية، من حلم بناء أي قاعدة لوجودهم كما حرمتهم في بنغازي ودرنة والجنوب وسرت.

من جانبه، قال محمد قشوط، المحلل السياسي الأكاديمي الليبي، إن قوات الجيش تمكنت لفترة طويلة من حرمان عناصر تنظيم داعش من تحويل الساحل الغربي لليبيا لقاعدة جديدة لهم.

ونقل الموقع عن قشوط قوله "إذا استمرت سيطرة العناصر الإرهابية على الساحل الغربي إلى جانب التدخل التركي بالعتاد والمرتزقة والمستشارين، فستتحول مدن صبراتة وصرمان والعجيلات إلى إمارات داعشية مثلما حدث في الموصل ودير الزور في فترة سيطرة تنظيم داعش الإرهابي عليهما" .

وأوضح أن بوادر ذلك اتضحت في تصفيتهم لمراقب تعليم صبراتة وعضو اتحاد الطلبة بجامعة المدينة، بالإضافة لخروقات عديدة كإحراق مركز الشرطة وغرفة عمليات محاربة داعش، وإخلاء سراح قادة التنظيم من سجون صبراتة