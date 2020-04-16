شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة يتخطى 30 ألفاً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 تخطّت وفيات كوفيد-19 في الولايات المتّحدة 30 ألفا الخميس، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

Advertisements وبحسب الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، توفي بالوباء 30990 شخصا في الولايات المتحدة منذ بدء الجائحة. والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تسجيلا للوفيات بكوفيد-19 أمام إيطاليا (21645 وفاة) وإسبانيا (19130 وفاة) وفرنسا (17167 وفاة).

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