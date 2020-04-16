الرئيس الروسي يؤجل احتفالات يوم النصر تحسبا لتفشي كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إرجاء العرض العسكري السنوي الذي ينظّم في 9 مايو/أيار احتفالاً بالانتصار على ألمانيا النازية على خلفية تفشي كورونا المستجد.



وقال بوتين في كلمة متلفزة خلال اجتماع مع مجلس الأمن الروسي، إنّ "المخاطر المرتبطة بالوباء الذي لن يصل إلى ذورته (في 9 مايو/أيار)، لا تزال مرتفعة جداً وهذا لا يمنحني الحق بإطلاق تحضيرات العرض وغيره من الفعاليات الجماهيرية".

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وفي وقت سابق الخميس، أعلنت روسيا، عن 3448 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 3388، الأربعاء، وبهذا يبلغ العدد الإجمالي للإصابات 27938 حالة.

وقال المركز الروسي لإدارة أزمة فيروس كورونا إن 34 شخصا توفوا في الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 232.

و تُحيى روسيا في 9 مايو الذكرى الـ75 للنصر على ألمانيا النازية فى الحرب الحرب العالمية الثانية (1941-1945).

وتبدأ الاحتفالات بعيد النصر من مراسم وضع أكاليل من الزهور على النصب التذكارية، فيما تقيم سُلطات المدن الكبرى عروضا عسكرية تشارك فيها أحدث المعدات والطائرات الحربية الروسية.