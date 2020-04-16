اخبار العالم

11 زورقا للحرس الثوري تستفز البحرية الأمريكية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

11 زورقا للحرس الثوري تستفز البحرية الأمريكية
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن

أفادت البحرية الأمريكية بأن 11 زورقا تابعا لسلاح البحرية بالحرس الثوري الإيراني اقتربت مرارا وبصورة خطيرة واستفزازية من سفن حربية أمريكية في الخليج.

Advertisements

وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، في بيان، «إن الزوارق اقتربت من 6 سفن أمريكية بسرعة كبيرة، واقترب بعضها لمسافة 9 أمتار». وأشارت البحرية إلى أنها نجحت في تجنب حدوث اصطدام من خلال القيام بمناورات مراوغة، ولم يصب أي أحد.

وأضاف البيان أن الأطقم الأمريكية أصدرت تحذيرات عدة مختلفة دون أن تتلقى أي رد. وأشارت القوات الأمريكية إلى أن الزوارق انتهكت قواعد السلامة الدولية بقيامها بمثل هذه الأعمال الخطيرة والاستفزازية.

ووقعت الحادثة في المياه الدولية خلال تمرين بمشاركة مروحيات أباتشي. وتصنف الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 11 زورقا للحرس الثوري تستفز البحرية الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا