11 زورقا للحرس الثوري تستفز البحرية الأمريكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن
أفادت البحرية الأمريكية بأن 11 زورقا تابعا لسلاح البحرية بالحرس الثوري الإيراني اقتربت مرارا وبصورة خطيرة واستفزازية من سفن حربية أمريكية في الخليج.
وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، في بيان، «إن الزوارق اقتربت من 6 سفن أمريكية بسرعة كبيرة، واقترب بعضها لمسافة 9 أمتار». وأشارت البحرية إلى أنها نجحت في تجنب حدوث اصطدام من خلال القيام بمناورات مراوغة، ولم يصب أي أحد.
وأضاف البيان أن الأطقم الأمريكية أصدرت تحذيرات عدة مختلفة دون أن تتلقى أي رد. وأشارت القوات الأمريكية إلى أن الزوارق انتهكت قواعد السلامة الدولية بقيامها بمثل هذه الأعمال الخطيرة والاستفزازية.
ووقعت الحادثة في المياه الدولية خلال تمرين بمشاركة مروحيات أباتشي. وتصنف الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
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