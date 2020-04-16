100 جثة تدفن في طهران يوميا بسبب كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إيران أمس إلى 78 ألف شخص، وفق الأرقام الرسمية التي تعلنها وزارة الصحة، فيما باتت الوفيات على حافة الـ5 آلاف شخص، وسط حالة تشكيك كبيرة في الأرقام المعلنة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهان بور إنه توفي 92 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات بكورونا إلى 4869 شخصا، مشيرا إلى تسجيل 1606 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وتواصل التشكيك من داخل إيران بالأرقام الرسمية لوزارة الصحة، وبعد تأكيد مركز دراسات البرلمان أن الإصابات الحقيقية في البلاد تصل إلى 750 ألف شخص، أكدت إحدى عضوات مجلس بلدية طهران أن 100 مريض بكورونا يموتون يوميا، ويتم دفنهم في العاصمة.

وكشفت ناهيد خداكرمي، عضوة مجلس بلدية طهران، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية أن «العاصمة طهران فقط تشهد يوميا في أفضل الحالات وفاة 70 شخصا، وفي أسوئها أكثر من 100 شخص، جراء كورونا».

ولفتت خداكرمي إلى أن «هناك من يموت جراء إصابته بالفيروس، لكن يتم تسجيل سبب وفاته في الأوراق الرسمية بأنه ضيق في التنفس»، ووفقا للتقديرات التي أعلنتها عضوة مجلس المدينة، فقد مات ما بين 4000 و5600 مريض بكورونا في طهران وحدها منذ شهر مارس الماضي، في حين أعلنت الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة أن عدد الوفيات في طهران فقط لم تتجاوز 1500 شخص.

من جهته، أكد تقرير صادر عن مركز دراسات البرلمان الإيراني أنه إذا استمر الوضع على هذا النحو، ولم تتدخل الحكومة بشكل حاسم فسوف يصاب 60 مليون إيراني من أصل 83 مليونا بكورونا. وجاء في التقرير أنه في هذه الحالة سيبقى الفيروس متفشيا في البلاد لمدة 400 يوم، وسيصل الذروة في نوفمبر المقبل.

وأوضح المركز الذي استند إلى معلومات سرية من وزارة الصحة الإيرانية أنه إذا تدخلت الحكومة بنسبة 10% سيصاب 2.4 مليون شخص، ويموت أكثر من 30 ألفا.

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وقدر التقرير أنه في هذه الحالة سيكون عدد الإصابات في العاصمة طهران نحو 530 ألفا، وعدد الوفيات 6500 حالة.

الأرقام الرسمية لكورونا في إيران:

77,955 إصابة

4869 وفاة

3594 حالة حرجة

52,229 متعافيا

1606 إصابات خلال 24 ساعة

92 وفاة خلال 24 ساعة