شكرا لقرائتكم حاكم نيويورك يمدد الإغلاق حتى 15 مايو بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو الخميس تمديد الإغلاق في الولاية حتى 15 أيار/مايو، ولكن فيما استعرض بيانات تشير إلى تحسن الظروف فإنّه أضاف أنّه "علينا مواصلة القيام بما نفعله".
وقال كومو في الإحاطة الصحافية اليومية "أود أن أرى نسب الإصابات تنخفض أكثر"، لافتاً إلى أنّ 606 اشخاص توفوا جراء الإصابة بكوفيد-19 في الولاية، في أدنى حصيلة في 10 ايام.
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