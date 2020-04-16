السلطات الإيطالية: تسحيل 525 حالة وفاة جديدة بسبب الكورونا

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية عن "تسحيل 525 حالة وفاة جديدة بسبب ​فيروس كورونا​ ليرتفع العدد الإجمالي الى 22170 حالة"، مشيرة الى "تسجيل 3786 اصابة جديدة بالفيروس". هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 اذار ، وباء ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة، واجبر الوباء العديد من دول العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏

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