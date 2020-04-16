أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية في ​فلسطين​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "تمديد قرار تعليق حضور المصلين للصلوات من جميع أبواب ​المسجد الأقصى​ المبارك في ​القدس​، خلال ​شهر رمضان​ 2020"، موضحاً ان "قرار تمديد إغلاق المسجد جاء تماشياً مع الفتاوي الشرعية والنصائح الطبية التي تحذر من التجمعات الكبيرة في ظل انتشار وباء ​كورونا​".

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كانت هذه تفاصيل خبر أوقاف القدس: المسجد الأقصى سيبقى مغلقا في شهر رمضان بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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