وزارة التعليم السعودية: نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف التالية

أعلنت ​وزارة​ التعليم السعودية، انها "قررت نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية مع استمرار عمليات التعلم".

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