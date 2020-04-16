المتحدث باسم قوات الوفاق الليبية: قواتنا تتقدم في محور المشروع جنوب طرابلس

أعلن الناطق باسم قوات ​حكومة الوفاق​ الليبية عقيد طيار محمد قنونو عن "تقدم قوات الوفاق في محور المشروع جنوب العاصمة ​طرابلس​، حيث تم ​القضاء​ على أكثر من 25 عنصراً من الجنجويد الداعمين ل​قوات الجيش الليبي​ الوطني بقيادة المشير ​خليفة حفتر​".

هذا واتهم المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "​بركان​ الغضب" مصطفى النجعي، قوات الجيش الليبي بأنها "وراء عملية اقتحام أحد السجون في مدينة صرمان التي سيطرت عليها قوات حكومة الوفاق مؤخراً، لأن ​السجن​ والمنطقة التي يقع فيها كانت تحت سيطرتهم قبل الخروج منها بعدما أيقنت أنها هزمت، ففعلت ذلك رغبة في إثارة الفتن".