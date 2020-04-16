أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق الليبية عقيد طيار محمد قنونو عن "تقدم قوات الوفاق في محور المشروع جنوب العاصمة طرابلس، حيث تم القضاء على أكثر من 25 عنصراً من الجنجويد الداعمين لقوات الجيش الليبي الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر".
هذا واتهم المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" مصطفى النجعي، قوات الجيش الليبي بأنها "وراء عملية اقتحام أحد السجون في مدينة صرمان التي سيطرت عليها قوات حكومة الوفاق مؤخراً، لأن السجن والمنطقة التي يقع فيها كانت تحت سيطرتهم قبل الخروج منها بعدما أيقنت أنها هزمت، ففعلت ذلك رغبة في إثارة الفتن".
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم قوات الوفاق الليبية: قواتنا تتقدم في محور المشروع جنوب طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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