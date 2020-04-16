الصحة العالمية: قرار ترامب بوقف تمويل المنظمة يؤثر سلبا على مكافحة شلل الأطفال

أعلنت المديرة الإقليمية ل​منظمة الصحة العالمية​ في ​أفريقيا​ ماتشيديسو مويتيان ان "قرار ​الولايات المتحدة​ بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية سيؤثر سلبا على برامج المنظمة الخاصة ب​شلل الأطفال​ في المنطقة الأفريقية"، مشيرة الى أنه "تم تخصيص نحو 300 مليون ​دولار​ في ميزانية منظمة الصحة العالمية للبرامج في 47 دولة في المنطقة الأفريقية، ومعظم هذه الأموال مخصصة لبرامج استئصال شلل الأطفال التي تمولها الولايات المتحدة، لذلك فقد يؤثر قرار ​واشنطن​ سلبًا على عمل هذه البرامج".

هذا وكان الرئيس الأميركي، قد أعلن في وقت سابق، "وقف تمويل منظمة الصحة العالمية، عازياً ذلك لعدم قيام منظمة الصحة العالمية، حسب اعتقاده، بتوفير المعلومات حول ​فيروس كورونا​ المستجد في وقتها".