أعلنت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا ماتشيديسو مويتيان ان "قرار الولايات المتحدة بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية سيؤثر سلبا على برامج المنظمة الخاصة بشلل الأطفال في المنطقة الأفريقية"، مشيرة الى أنه "تم تخصيص نحو 300 مليون دولار في ميزانية منظمة الصحة العالمية للبرامج في 47 دولة في المنطقة الأفريقية، ومعظم هذه الأموال مخصصة لبرامج استئصال شلل الأطفال التي تمولها الولايات المتحدة، لذلك فقد يؤثر قرار واشنطن سلبًا على عمل هذه البرامج".
هذا وكان الرئيس الأميركي، قد أعلن في وقت سابق، "وقف تمويل منظمة الصحة العالمية، عازياً ذلك لعدم قيام منظمة الصحة العالمية، حسب اعتقاده، بتوفير المعلومات حول فيروس كورونا المستجد في وقتها".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: قرار ترامب بوقف تمويل المنظمة يؤثر سلبا على مكافحة شلل الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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