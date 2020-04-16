بايدن: عدم تحلي ترامب بالمسؤولية في وقت الأزمة يجعلني أشعر بانزعاج شديد

أعلن نائب الرئيس الأميركي السابق ​جو بايدن​، والمرشح المحتمل للرئاسة الأميركية المقبلة، ان "الأميركيين يشعرون بالرعب، من فيروس كورنا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي"، موضحاً ان "الشعب الاميركي يبحث عن رئيس يقودهم خلال هذه ​الأزمة​، ورئيس ​الولايات المتحدة الأميركية​ الحالي، لا يتحلى بالمسؤولية"، لافتاً الى ان "عدم تحلي ​ترامب​ بالمسؤولية في وقت الأزمة يجعلني أشعر بانزعاج شديد".

هذا واتخذت العديد من دول ​العالم​ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".