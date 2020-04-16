بايدن: عدم تحلي ترامب بالمسؤولية في وقت الأزمة يجعلني أشعر بانزعاج شديد

أعلن نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، والمرشح المحتمل للرئاسة الأميركية المقبلة، ان "الأميركيين يشعرون بالرعب، من فيروس كورنا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي"، موضحاً ان "الشعب الاميركي يبحث عن رئيس يقودهم خلال هذه الأزمة، ورئيس الولايات المتحدة الأميركية الحالي، لا يتحلى بالمسؤولية"، لافتاً الى ان "عدم تحلي ترامب بالمسؤولية في وقت الأزمة يجعلني أشعر بانزعاج شديد".
هذا واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".
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