السيسي: الدولة ستواجه بكل حزم أي مخالفات أو تجاوزات تضر بمصلحة الوطن

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "يجدد ثقته في وعي الشعب العظيم، وقدرته على أن يقف يدا بيد مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات ومجهودات"، مؤكداً أن "الدولة ستواجه بكل حزم أي مخالفات أو تجاوزات تضر بمصلحة الوطن والمواطنين حتى نتجاوز المحنة بسلام ونحافظ على ما حققناه من نجاح حتى الآن، لنعبر معا مرحلة فاصلة في مواجهة الأزمة الحالية لفيروس كورونا".
يذكر أن هناك مخاوف شديدة من انتشار فيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل في مصر، بالتزامن مع احتفالات "شم النسيم"، حيث تم توجيه أكثر من طلب عاجل للحكومة المصرية بتطبيق الحظر الشامل يومي الأحد والاثنين القادمين، بسبب أعياد شم النسيم في البلاد.
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