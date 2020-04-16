أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن "إجراءات مشددة في يوم عيد شم النسيم الموافق الاثنين 20 نيسان الحالي"، مشيراً الى ان "السلطات المصرية تنظر بقلق إلى تواجد المواطنين في الشارع بكثافة ولذلك تقرر إغلاق كافة المتنزهات والحدائق والشواطئ".
ولفت مدبولي الى انه "سيتم وقف كافة وسائل النقل العام أيضا، بالإضافة إلى إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية على مدار الأربع والعشرين ساعة"، لافتاً الى انه "هناك توجيه من لوزارة الداخلية ولجميع المحافظين، لردع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخذة، بأقصى درجات القوة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء المصري: إغلاق كامل للحدائق والشواطئ وتعليق النقل العام في يوم عيد شم النسيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.