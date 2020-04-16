رئيس الوزراء المصري: إغلاق كامل للحدائق والشواطئ وتعليق النقل العام في يوم عيد شم النسيم

أعلن رئيس الوزراء المصري ​مصطفى مدبولي​، عن "إجراءات مشددة في يوم عيد شم النسيم الموافق الاثنين 20 نيسان الحالي"، مشيراً الى ان "السلطات المصرية تنظر بقلق إلى تواجد المواطنين في الشارع بكثافة ولذلك تقرر إغلاق كافة المتنزهات والحدائق والشواطئ".

ولفت مدبولي الى انه "سيتم وقف كافة وسائل ​النقل العام​ أيضا، بالإضافة إلى إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية على مدار الأربع والعشرين ساعة"، لافتاً الى انه "هناك توجيه من ل​وزارة الداخلية​ ولجميع المحافظين، لردع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخذة، بأقصى درجات القوة".