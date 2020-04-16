أزعور: التواصل مستمر مع لبنان وندرس الخطّة الاقتصادية وشروط دعم الدول تختلف

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور ان "لبنان لم يتقدم بطلب للحصول على قرض لمواجهة كورونا في حين حصلت كل من تونس والأردن على دفعة تمويلية لمواجهة كورونا".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنه "سيكون هناك نقاش بين صندوق النقد وبين السلطات اللبنانية للإجراءات، وستكون الأولوية لخطة إنقاذية لمعالجة الإختلالات البنيوية، الشروط هي بناءاً على وضع كل دولة وبحسب الخطط التي تقدم لصندوق النقد الدولي، ولا يمكن أن يكون هناك قرارات مشابهة لأي دولة لأن كل دولة لها حالتها الخاصة"، مؤكداً أن "التواصل مستمر مع لبنان وندرس الخطّة الاقتصادية وشروط الدعم تختلف من دولة الى أخرى".
وأشار أزعور إلى أن "الأولوية هي الحفاظ على حياة المواطن ومن ثم الإقتصاد، وومن ثم كيفية الخروج من الأزمة المشروط بسرعة الخروج منها ومستوى الإنتاجية وفرص العمل والمصداقية بتحريك الإقتصاد".
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