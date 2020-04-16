سليم عون: الملفت أن السياسيين الذين يستهدفون عمل الدولة هم من فتك بالدولة على مر السنوات

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "صوت ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ هو صوت الحق والحقيقة"، موضحاً انه "ملفت أن السياسيين الذين يستهدفون عمل الدولة هم أنفسهم من فتك بالدولة على مر السنوات وإرتكبوا المخالفات المالية وغير المالية حتى تراكم ​الدين العام​، وهم اليوم يحاسبوننا على ما إرتكبوه هم من ممارسات أوصلت الى الوضع الحالي".

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