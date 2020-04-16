وهاب: أعجبني بيان تيار المستقبل المنتقد لإنجازات الحكومة ووجدته على حق

ابدى الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "اعجابه بيان كتلة ​المستقبل​ المنتقد لإنجازات ​الحكومة​ ووجدته على حق فعلى ​حسان دياب​ أن يقوم بنهب ​الهاتف​ وإستئجار البواخر وهدر أموال الناس وردم الشواطىء وإفقار اللبنانيين عندها يستحق أن نقول له أنجزت".

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