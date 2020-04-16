الجيش:انتهاء اليوم الأول لتوزيع مساعدات اجتماعية على المصابين بالألغام

أعلنت ​مديرية التوجيه​ في ​قيادة الجيش​ أنها أنهت اليوم الأول من عملية توزيع المساعدات الإجتماعية على المصابين جراء ​الألغام​ وفقاً لقرارات ​مجلس الوزراء​.

وأشارت مديرية التوجيه إلى أنه "انفاذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتقديم مساعدات اجتماعية للمواطنين، وزعت وحدات من الجيش مساعدات شملت الذين أصيبوا بالألغام منذ العام 1975 وعائلات المتوفين منهم. وتوزعت المساعدات في تسع أقضية وهي: ​بعلبك​، زحلة، جزين، صور، ​النبطية​، ​مرجعيون​، ​كسروان​، جبيل، ​عاليه​ ومدينتي ​بيروت​ وطرابلس، حيث تم تسليم مبلغ 400 ألف ليرة لبنانية لكل عائلة وفقا للوائح الواردة من مجلس الوزراء واستنادا إلى قاعدة بيانات المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، بحضور مختار المحلة أو ممثلين عن البلدية".

ولفت بيان الجيش إلى أن "وحدات الجيش تستكمل غدا عمليات التوزيع إلى حين إنهاء المرحلة الأولى تمهيدا للإنتقال الى المرحلة الثانية وفق الخطة المُعدة لتشمل جميع الشرائح التي سوف تستفيد من المساعدات".