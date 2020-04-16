إقامة رتبة خدمة أناجيل الألام من كاتدرائية القديس جاورجيوس

أقيمت رتبة خدمة أناجيل الآلام من كاتدرائية القديس جاورجيوس في ​بيروت​ من دون حضور مؤمنين، وقد بُثت الصلوات على التلفاز ووسائل التواصل الإجتماعي، وكانت الصلوات تدعوا إلرحمة والمغفرة ورفع ​الأمراض​ والآلام في جو إيماني روحاني عم الكاتدرائية.

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