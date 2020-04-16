البعريني زار جديدة القيطع: لتكن أولوية الدولة والبلديات دعم صمود الناس

قام النائب ​وليد البعريني​ بزيارة تضامن إلى بلدة جديدة القيطع التي برز فيها حالات اصابة ب ​فيروس كورونا​، واطلع على أوضاع المستوصف في البلدة، كما تخللها تقديم ​مساعدات​ غذائية وأدوات تعقيم ووقاية للأهالي، حيث اعتبر أنه "سمعنا صرخة أهلنا في جديدة القيطع ونقول أن الإعتماد يجب أن يكون على أهاليها بالدرجة الأولى، لكن ذلك لا يعفي الدولة من مسؤولياتها. فعلى الدولة واجبات أهمها صرف أموال البلديات من الصندوق البلدي المستقل وأن تكون هناك توجيهات من ​وزارة الداخلية​ بتحويل هذه الأموال إلى دعم الناس الذين تركوا عملهم ودعم صمودهم على أبواب ​شهر رمضان​ المبارك".

وأشار مدير المستوصف محمود العجل إلى أنه "بعد إصابة المواطن ( خ.ط.) بفيروس كورونا، سارعنا لإجراء فحوصات لكل الذين احتكوا به. هناك 4 حالات فقط إيجابية من أصل 17 وقمنا بالحجر الصحي عليها ووضعنا المركز الصحي بكامل الجهوزية للمتابعة".

ولفت رئيس اللجنة الطبية في بلدية جديدة القيطع الدكتور صلاح اسماعيل إلى أنه "نحمد الله بأن زيارة الحاج وليد البعريني لنا اليوم كلها إيجابية كما هي دائما زياراته، ونحن نأمل من ​القوى الأمنية​ المساعدة في تطبيق الإلتزام ب​الحجر المنزلي​ حتى نحد من الإصابات في مناطقنا وحتى تنتهي الأزمة".