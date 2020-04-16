فادي عبود: نحمل المسؤولية لكل نائب يصوت على قانون القنب ويزيد مغارة هدر جديدة

أعتبر الوزير السابق ​فادي عبود​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "من ​الريجي​ الى القنب نحن ندعو الى فك احتكار الريجي، حسب رأي الخبراء اذا تم تحرير وفتح ​الصناعة​ للتنافس الحر ممكن ان يصل الدخل الحالي الى اكثر بعشرة اضعاف ما هو عليه اليوم، ويتم اقتراح قانون القنب شبيه باحتكار الريجي في القرن ٢١ وفي ظل اكبر دولة فاشلة في هيئاتها العديدة وغير المنتجة، ونخترع لقانون القنب هيئة جديدة بمجلس ادارة وجهاز اداري وموظفين ومصاريف وايرادات تضاف الى الهدر المعروف، في بلد لا توجد فيه هيئة واحدة أثبتت نجاحها على الاطلاق".

ولفت عبود الى انه "يحمل المسؤولية لكل نائب يصوت على القانون ويزيد مغارة هدر جديدة، فخصخصوا الريجي وخصخصوا القنب".