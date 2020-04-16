فهمي تسلم من المشنوق مليون دولار ومليار ليرة هبة لتحسين السجون

استقبل وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​ النائب ​نهاد المشنوق​، في زيارة مخصصة لتسليم هبة بمليون ​دولار​ أميركي ومليار ليرة لبنانية، من حساب "الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون" إلى صندوق احتياط ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​.

وقد شكر فهمي المشنوق على "مبادرة الجمعية وثقتها ب​وزارة الداخلية والبلديات​ والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وعلى الجهد الذي قام به لإنشاء الجمعية وجمع مبلغ كبير من التبرعات".

وبعد تسليم الهبة، أعلن المشنوق ان "المبالغ التي انفقت سابقا والتي ستنفق لاحقا من الهبة المقدمة، بلغت حتى تاريخه تسعة ملايين دولار من اجل تحسين الواقع داخل السجون وتعزيز الاجراءات الصحية لمواجهة احتمال تفشي وباء ​كورونا​"، شاكرا "المتبرعين الذين ساهموا خلال السنوات الماضية في بناء مراكز جديدة للاحتجاز وتأمين حاجات ملحة وطارئة في السجون، دون اعتماد العوائق الإدارية التي تحتاج إلى وقت طويل".

وأعلن أن "الهيئة العامة للجمعية ستتشاور في ما بينها لتعديل النظام الداخلي واستعمال ما تبقى من رصيدها المالي في دعم مؤسسات صحية وجمعيات معنية بمكافحة هذا الوباء".