كنائس الكورة الأرثوذكسية احتفلت بخدمة أناجيل الآلام المقدسة

أقامت كنائس ​الكورة​ التي تتبع التقويم الشرقي، خدمة أناجيل الآلام المقدسة - "خميس الصلبة"، وترأس كهنة الرعايا في القرى والبلدات الكورانية الخدمة في كنائسهم بغياب المؤمنين، ونقلت الصلوات عبر شاشات التلفزة ومكبرات الصوت ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الظروف التي فرضها ​فيروس كورونا​ وقرار التعبئة العامة.

في ​دير سيدة البلمند​ البطريركي، ترأس رئيس الدير الأرشمندريت رومانوس الحناة خدمة أناجيل الآلام المقدسة في كنيسة الدير، عاونه لفيف من الكهنة، في غياب المؤمنين الذين تابعوا ​الصلاة​ مباشرة عبر صفحة الدير Balamand monastery على موقع "​فيسبوك​".

وفي رعية كوسبا، ترأس كاهن الرعية الأب ديمتري إسبر خدمة أناجيل الآلام المقدسة في كنيسة القديسين سيرجيوس وباخوس، ونقلت الصلاة عبر صفحة رعية كوسبا الأرثوذكسية على "فيسبوك"، وأقيم زياح بالصليب داخل الكنيسة على وقع ترتيلة "اليوم علق على خشبة".

وترأس كاهن رعية بصرما الأب رومانوس الخولي خدمة أناجيل الآلام المقدسة في كنيسة القديس جاورجيوس بغياب المؤمنين، وتم نقل الصلاة مباشرة عبر صفحة الرعية على "فيسبوك".

كما ترأس كاهن رعية ​بشمزين​ الأب اثناسيوس بركات خدمة أناجيل الآلام المقدسة في ​كنيسة مار جرجس​، ونقلت الخدمة عبر صفحة الرعية على "فيسبوك".