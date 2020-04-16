الأساتذة المتعاقدون بالساعة نفوا دعوتهم لمقاطعة التعليم عن بعد

أصدرت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية بياناً أشارت فيه إلى أنه "انتشر صباح اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيان مذيل باسم الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، وهو يتضمن تحذيرا خفيا وغير مدروس بمقاطعة التعليم عن بعد، في حال لم يعمل القيمون على إقرار ملف التفرغ فورا.
إن لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية إذ تؤكد حق الأساتذة المتعاقدين بالتفرغ وضرورة الإسراع بإقرار ملفهم، تشجب وتنفي بشدة ما ورد في البيان المذكور وتدعو جميع الأساتذة إلى الاستمرار في أعمالهم حتى نتجاوز وإياهم هذه المحنة الصعبة بخير وسلام".
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