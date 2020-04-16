وقفة تضامنية عبر الشرفات بعنوان "لنوقف العنف ضد النساء داخل منازلهن"

قامت مجموعة من النسوة بوقفة تضامنية مع النساء المعرضات للتعنيف من الشرفات تحت عنوان "لنوقف العنف ضد النساء داخل منازلهن".
وأشارت رئيسة مؤسسة "أبعاد" غيدا عيناني، إلى أنه "منذ بداية الحجر الصحي ارتفعت نسبة العنف ضد المرأة 25% وهي مضاعفة عن السنة الماضية، والنساء تدابرن إلى الإتصال بمؤسسة أبعاد طلباً للمساعدة، وقمنا كمنظمة بإدارة الحالة عن بعد من خلال المرشدات الإجتماعيات في المؤسسة، والمعالجات النفسيات، ونقوم بخدمة الإيواء الآمن بمراكز الإيواء ويتم تقديم النقل الآمن للحفاظ على حياة المرأة المعنفة".
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