النائب علامة: لإنشاء مركز وطني للترصّد الوبائي والأمراض المعدية

أعلن النائب ​فادي علامة​، في بيان، انه "نتيجة للظروف المستجدة مع إنتشار وباء ڤايروس ​كورونا​ ومواكبة للتطور العلمي في المجال الطبي لناحية الأبحاث واللقاحات وطرق ​الوقاية​ والعلاج وإدارة الأزمات والكوارث الصحية، بات من الضروري إنشاء مركزاً وطنياً للترصّد الوبائي و​الأمراض​ المعدية في ​لبنان​ أسوة بباقي الدول المتطورة، على ان يتبع بشكل مباشر لسلطة ​وزير الصحة​ العامة ويرأسه مدير عام الوزارة ".

ولفت علامة الى أنه "عمل على إعداد تصور للفكرة تمهيداً للسير بها ضمن الأطر الرسمية والقانونية المعتمدة، و قد لحظ في دراسته للأمر نقطتين أساسيتين، والأولى هي تكوين المركز من شخصيات أكاديمية وعلمية متخصصة من جامعات و​مستشفيات​ جامعية إضافة للمعنيين من داخل نسيج الوزارة وهيكليتها، وبالتالي إمكانية الإستفادة من خبرات وطاقات لها دورها فيما يتعلق بالأمراض والأوبئة المعدية وعلى إطلاع مباشر حول ​تفاصيل​ الوقاية والعلاجات الممكنة وتنظيم العمل عند كل كارثة قد تقع والإستعداد المسبق من خلال إعداد الأبحاث العلمية أو الإطلاع عليها ومواكبة المستجد منها ، والنقطة الثانية الأساسية كانت فيما يتعلق بالتكلفة المادية ، حيث أنه وفي ظل ​الأزمة​ الراهنة و​سياسة​ ​الحكومة​ التقشفية ، المطلوب عدم تحميل الإدارة تكاليف مادية باهظة".