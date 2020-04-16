النائب علامة: لإنشاء مركز وطني للترصّد الوبائي والأمراض المعدية

أعلن النائب فادي علامة، في بيان، انه "نتيجة للظروف المستجدة مع إنتشار وباء ڤايروس كورونا ومواكبة للتطور العلمي في المجال الطبي لناحية الأبحاث واللقاحات وطرق الوقاية والعلاج وإدارة الأزمات والكوارث الصحية، بات من الضروري إنشاء مركزاً وطنياً للترصّد الوبائي والأمراض المعدية في لبنان أسوة بباقي الدول المتطورة، على ان يتبع بشكل مباشر لسلطة وزير الصحة العامة ويرأسه مدير عام الوزارة ".
ولفت علامة الى أنه "عمل على إعداد تصور للفكرة تمهيداً للسير بها ضمن الأطر الرسمية والقانونية المعتمدة، و قد لحظ في دراسته للأمر نقطتين أساسيتين، والأولى هي تكوين المركز من شخصيات أكاديمية وعلمية متخصصة من جامعات ومستشفيات جامعية إضافة للمعنيين من داخل نسيج الوزارة وهيكليتها، وبالتالي إمكانية الإستفادة من خبرات وطاقات لها دورها فيما يتعلق بالأمراض والأوبئة المعدية وعلى إطلاع مباشر حول تفاصيل الوقاية والعلاجات الممكنة وتنظيم العمل عند كل كارثة قد تقع والإستعداد المسبق من خلال إعداد الأبحاث العلمية أو الإطلاع عليها ومواكبة المستجد منها ، والنقطة الثانية الأساسية كانت فيما يتعلق بالتكلفة المادية ، حيث أنه وفي ظل الأزمة الراهنة وسياسة الحكومة التقشفية ، المطلوب عدم تحميل الإدارة تكاليف مادية باهظة".
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