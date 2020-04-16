لفت مدير عام هيئة "أوجيرو" ​عماد كريدية​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "بعض المناطق في ​لبنان​ تشهد بطئ في خدمة الإنترنت و ذلك بسبب عطل طرأ على معدات الاتصال"، مشيراً الى ان "الفرق الفنية تعمل جاهدة على معالجة هذا العطل على ان تعود الخدمة تدريجياً الى كافة المناطق".

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كانت هذه تفاصيل خبر كريدية: بعض المناطق تشهد بطئا بالإنترنت نتيجة عطل بمعدات الاتصال والفرق تعمل على معالجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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