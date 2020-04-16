تقرير مستشفى بيروت: 86 حالة شفاء و31 اصابة بالعزل و13 حالة مشتبه بها

صدر عن مستشفى بيروت الحكومي الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا، حيث أشار إلى أنه "وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 31 إصابة.
ولفت تقرير المستشفى إلى أنه "تم استقبال 13 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى. تماثلت حالتان للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصهما من كافة عوارض المرض. وقد بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 86 حالة شفاء".
وأكدت المستشفى أن "جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا إصابة واحدة وضعها حرج".
لمعرفة عدد الإصابات على كافة الأراضي اللبنانية يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة".
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