البرلمان البريطاني يسأل الوزراء "عن بُعد"

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نصر المجالي: أعلنت مصادر برلمانية بريطانية أن صانعي القرار في مجلس العموم وافقوا، يوم الخميس، على خطط "تاريخية" غير مسبوقة للسماح للنواب بمساءلة الوزراء عن بُعد باستخدام برنامج مؤتمرات الفيديو Zoom خلال أزمة فيروس كورونا.
وقالت المصادر إن مجلس العموم الافتراضي ستكون لديه القدرة على 120 نائبا للمشاركة في الإجراءات. ولكن سيظل مسموحًا لـ 50 نائبًا بالحضور الشخصي والجلوس على المقاعد الخضراء الشهيرة في قاعة المجلس في قصر ويستمنستر.
ومن المتوقع أن يوافق النواب على الإجراءات عندما تنتهي العطلة الحالية للبرلمان ويعود إلى العمل يوم الثلاثاء المقبل 21 أبريل 2020.
وقال رئيس مجلس العموم السير ليندسي هويل الذي قاد لمطالبة بتطوير طريقة العمل الجديدة للبرلمان إن "الحل المختلط" سيساعد في الحفاظ على أمان النواب بينما يسمح لهم أيضًا بمواصلة التدقيق في نشاطات الحكومة.
يذكر أن البرلمان في عطلة منذ 25 مارس، ودعا العديد من النواب إلى العودة المبكرة حتى يتمكنوا من طلب إجابات من الوزراء حول نهج الحكومة تجاه تفشي المرض الحالي.
وبموجب الإجراءات البرلمانية الجديدة، في الجلسات الافتراضية عبر التقنيات الحديثة، سيتم التقيد بالأسئلة الموجهة للحكومة والبيانات العاجلة بما في ذلك توجيه أسئلة لرئيس الوزراء (PMQs) في الجلسة المعتادة يوم الأربعاء من كل أسبوع.
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