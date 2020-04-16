شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق بصمة الوجه لإثبات حضور النواب بالبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ضوء قرارات الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، باتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة حفاظًا على الصحة والسلامة، يبدأ مجلس النواب من يوم السبت المقبل تطبيق إثبات حضور النواب جلسات اللجان أو الجلسة العامة عن طريق بصمة الوجه، يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى بحرص البرلمان على تطبيقها تنفيذًا لتوجيهات الدكتور على عبد العال.

وصرح المستشار محمود فوزى الأمين العام للبرلمان بأنه تقرر إتاحة إثبات الحضور لأعضاء مجلس النواب عن طريق بصمة الوجه بشكل غير تلامسي، حيث تم تركيب عدد (٥) ماكينات مزودة بتقنية بصمة الوجه حول القاعة الرئيسية، إحداها مخصص للسادة النواب من ذوي الإعاقة.

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وأضاف: سيكون متاحًا للنواب تسجيل بصمة الوجه خلال ٣٠ ثانية قبل دخول القاعة بمساعدة أي من المختصين بمركز المعلومات، المتواجدين حول القاعة الرئيسية اعتبارًا من بعد ظهر الغد، وبالتالي لن يستغرق تسجيل البيانات وتخزين بصمة الوجه أي وقت يذكر

جدير بالذكر أن الخيار سيكون متاحًا أمام النواب في إثبات الحضور في الجلسات المقبلة عن طريق أجهزة بصمة الوجه، أو الاستمرار في إثبات الحضور عن طريق أجهزة بصمة الأصبع حتى اكتمال جميع عناصر قاعدة بيانات بصمة الوجه للنواب، مع التأكيد على توافر المطهرات اللازمة بجوار كل جهاز بصمة للإصبع لمن يريد الاستمرار في استخدام بصمة الإصبع.