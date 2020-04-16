شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب "حلوان" و"مصر للعلوم والتكنولوجيا" يطلقون حملة إلكترونية للترويج للآثار الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا صباح اليوم فى انطلاق اول حملة إلكترونية متكاملة على السوشيال ميديا للترويج للآثار الإسلامية في مصر وذلك بالتعاون مع جامعة حلوان.

تم إطلاق هذه الحملة تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ود.ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.

وصرح الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن هذا النشاط يأتى فى إطار المشاركة المجتمعية فى ظل ما يمر به المجتمع بسبب ازمة فيروس كورونا ، وأشار الى أن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان قد قام عبر منصة "زووم أونلاين " بالإعلان عن إطلاق الحملة الالكترونية من أجل الترويج للآثار الإسلامية في مصر والتي قام بها طلاب الارشاد السياحي بجامعتي حلوان ومصر للعلوم والتكنولوجيا تحت إشراف د.إبراهيم العسال أستاذ مساعد الآثار الإسلامية والإرشاد السياحي.

ولقد حضر الافتتاح د.أميمة الشال عميد كلية الآثار والإرشاد السياحى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ود.سهى عبدالوهاب عميد كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان ود.مي زكي رئيس قسم الارشاد السياحي بجامعة حلوان ود. رشا سليمان رئيس قسم الارشاد السياحى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

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وقالت د. أميمة الشال عميد كلية الآثار والإرشاد السياحي أن هذا المشروع المشترك شارك فيه 30 طالبا من الجامعتين حيث قاموا بإنتاج قناة على اليوتيوب وصفحة رسمية على الفيس بوك وحساب على انستجرام وتناولوا فيها أهم الآثار الإسلامية في القاهرة وذلك بإشراف علمي من الدكتور إبراهيم العسال .

المشروع يتم تحت عنوان Egy GUIDE ويحمل اللوجو الرسمى له مسجد وكنيسة ومسلة فرعونية في إشارة للتنوع الحضاري التي تزخر به مصر والذي يحاول الطلاب الترويج له عبر منصاتهم الإلكترونية.

وقد قام الطلاب بإعداد أكثر من عشرين حلقة للمشروع ستخرج للنور تباعا بعد إعادة فتح الاماكن الأثرية بعد انقضاء أزمة فيروس كورونا حيث يعد هذا المشروع استكمالا لسلسة من الأنشطة الطلابية التي قام بها طلبة مقررات الآثار الإسلامية في الجامعتين منها أول مؤتمر للبوسترز في مصر وأول دورى للتاريخ الإسلامي وأول ملتقى طلابي للآثار الإسلامية والتي نتج عنه دعوة لجنة السياحة بالبرلمان المصري للطلاب لعرض مشاكل الآثار وإيجاد حلول لها.